Метеочувствительны? Приготовьтесь к тяжеловатым дням!

Серия магнитных бурь надвигается на Землю, ее последствия могут ощутить метеочувствительные люди.

Как сообщают СМИ со ссылкой на специалистов рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, активность Солнца началась в субботу вечером. Новые бури случатся на следующей неделе — 27 и 28 марта, их точное время пока неизвестно. Кроме того, 26 и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.

Астрономы объяснили активность Солнца появлением двух групп пятен, которые и провоцируют магнитные бури.

По инф. rosbalt.ru

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