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Метеочувствительны? Приготовьтесь к тяжеловатым дням!
|По инф. rosbalt.ru
|25 Марта 2019 г.
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Серия магнитных бурь надвигается на Землю, ее последствия могут ощутить метеочувствительные люди.
Как сообщают СМИ со ссылкой на специалистов рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, активность Солнца началась в субботу вечером. Новые бури случатся на следующей неделе — 27 и 28 марта, их точное время пока неизвестно. Кроме того, 26 и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.
Астрономы объяснили активность Солнца появлением двух групп пятен, которые и провоцируют магнитные бури.
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