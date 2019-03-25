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Метеочувствительны? Приготовьтесь к тяжеловатым дням!
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2019 г.
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Серия магнитных бурь надвигается на Землю, ее последствия могут ощутить метеочувствительные люди.

Серия магнитных бурь надвигается на Землю, ее последствия могут ощутить метеочувствительные люди.

Как сообщают СМИ со ссылкой на специалистов рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, активность Солнца началась в субботу вечером. Новые бури случатся на следующей неделе — 27 и 28 марта, их точное время пока неизвестно. Кроме того, 26 и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.

Астрономы объяснили активность Солнца появлением двух групп пятен, которые и провоцируют магнитные бури.

По инф. rosbalt.ru

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