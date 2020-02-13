Месяц в океане на моторной лодке: главное испытание — жажда

Четыре человека выжили после того, как более месяца провели в открытом море, дрейфуя в южной части Тихого океана. Как пишет газета The Guardian, за 32 дня они преодолели две тысячи километров прежде, чем были спасены.

Доминик Сталли (слева) и еще один выживший после спасения беседуют с Джоном Балаву (в центре), верховным комиссаром Папуа-Новой Гвинеи на Соломоновых Островах в больнице в Хониаре

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Их история началась в конце декабря 2019 года. 12 человек на моторной лодке отплыли от острова Бугенвиль (к востоку от материковой части Папуа-Новой Гвинеи), чтобы отправиться на Картеретские острова для празднования Рождества. Им предстояло преодолеть всего 100 км. Однако в пути их лодка перевернулась. Несколько человек утонули, но остальным удалось выжить, они вернули лодку в относительно рабочее состояние. Однако теперь их судьбой управляли волны и ветер. За последующие дни от обезвоживания скончались еще несколько человек.

Как рассказал один выживших Доминик Сталли, «очень трудно вспоминать то, через что они прошли в этой злополучной поездке». «Мы все были очень счастливы и взволнованы тем, что едем на Картеретские острова на каникулы, и никогда не думали, что окажемся в таком положении», — отметил он.

Потерпевших кораблекрушение 23 января обнаружили рыбаки в водах Новой Каледонии. Они и доставили спасенных в больницу на Соломоновых островах.

Как припомнил Сталли, в течение месяца их группа видела другие суда в море, но не могла подать сигнал о помощи. «Рыбацкие лодки проходили мимо нас, но были слишком далеко, чтобы они могли нас заметить, мы беспомощно наблюдали, как они проходили мимо», — рассказал он.

По его словам, выжить нескольким счастливчикам помогли дожди, поскольку жажда была главным их испытанием.

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