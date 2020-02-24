Мерзкая выходка в отношении солистки Мариинского театра: прислали на сцену кладбищенский букет

Одной из солисток Мариинского театра в день выступления прислали с курьером кладбищенский букет и открытку мерзкого содержания. Об этом сообщила сама артистка, пожелавшая не называть своего имени.
По ее словам, неприятный инцидент произошел по завершении спектакля и только благодаря внимательности режиссеров «это» не попало на сцену. «Спасибо ведущим режиссерам и сотрудникам театра, букет на сцену не вынесли, ошарашенные девочки заменили — сбегали в ближайший магазин за букетом цветов для меня», — сообщила певица.
Она передала благодарность сотрудницам Мариинки за проявленную бдительность.
Исполнительница рассказала, что от этого случая у нее мурашки побежали по телу. Она отметила, что на открытке был женский почерк. «Но хоть бы только открытка, а вот цветы с кладбища!..» — посетовала солистка.
...И на какие только мерзости не способны люди, движимые завистью - или под влиянием личных конфликтов! Иной раз диву даешься, листая наши житейские истории, какие глубины морального падения могут происходить с людьми. Впрочем, и светлых историй самопожертвования, искренней дружбы и любви - тоже достаточно, к счастью.
В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.
В городе Хвиде-Санде на западе Дании в возрасте 78 лет умер дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен, сообщает агентство France-Presse.
Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.
Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.
СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.