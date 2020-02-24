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Мерзкая выходка в отношении солистки Мариинского театра: прислали на сцену кладбищенский букет
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2020 г.
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Одной из солисток Мариинского театра в день выступления прислали с курьером кладбищенский букет и открытку мерзкого содержания. Об этом сообщила сама артистка, пожелавшая не называть своего имени.

Мерзкая выходка в отношении солистки Мариинского театра: прислали на сцену кладбищенский букет

По ее словам, неприятный инцидент произошел по завершении спектакля и только благодаря внимательности режиссеров «это» не попало на сцену. «Спасибо ведущим режиссерам и сотрудникам театра, букет на сцену не вынесли, ошарашенные девочки заменили — сбегали в ближайший магазин за букетом цветов для меня», — сообщила певица.

Она передала благодарность сотрудницам Мариинки за проявленную бдительность.

Исполнительница рассказала, что от этого случая у нее мурашки побежали по телу. Она отметила, что на открытке был женский почерк. «Но хоть бы только открытка, а вот цветы с кладбища!..» — посетовала солистка.

...И на какие только мерзости не способны люди, движимые завистью - или под влиянием личных конфликтов! Иной раз диву даешься, листая наши житейские истории, какие глубины морального падения могут происходить с людьми. Впрочем, и светлых историй самопожертвования, искренней дружбы и любви - тоже достаточно, к счастью.

По инф. rosbalt.ru

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