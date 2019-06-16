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Меган Маркл позвали в "Vogue"
По инф. argumenti.ru   
16 Июня 2019 г.
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Меган Маркл займёт место приглашённого редактора в "Vogue". Под руководством герцогини Сассекской планируется выпустить сентябрьский номер журнала. Кроме того, жена принца Гарри напишет несколько собственных очерков.

Меган Маркл позвали в "Vogue"



Главный редактор британского "Vogue" Эдвард Эннинфул пригласил герцогиню Меган на месяц составить ему компанию и помочь с выпуском сентябрьского номера журнала. В роли приглашённого редактора Маркл выберет основные темы для номера и сама напишет несколько материалов.

Также в доме супругов Меган и Гарри специально для журнала проведут фотосессию. Будут ли в ней участвовать муж и сын герцогини Сассекской – ещё не известно.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

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