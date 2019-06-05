Меган Маркл - капризная особа или "жертва расизма"?

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу по шоу-бизнесу, а ныне супругу принца Великобритании Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл. По словам знаменитости, постоянная критика в адрес королевской особы является порождением расизма.

Чопра объяснила, что "многие с трудом могут принять тот факт, что в британскую королевскую семью вошла женщина, которая представляет две расы", - передаёт мнение знаменитости издание "The Sunday Times".



Актриса отметила, что Меган Маркл сможет справиться с критикой в свой адрес в СМИ, потому что, пройдя через многое, смогла остаться собой. По её словам, она была знакома с герцогиней задолго до того, как та стала членом королевской семьи и родила наследника принца, поэтому верит, что Меган "всё та же девушка, что была раньше".

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По инф. argumenti.ru

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