Медведев процитировал Чехова и назвал Новый год «чепухой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати цитатой из Антона Чехова прокомментировал окончание новогодних праздников. Он отметил, что Чехов — его любимый писатель и зачитал с ресурса «Горький медиа» часть рассказа Чехова о такой «чепухе», как Новый год.

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Медведев зачитал: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... Чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

В заключение Медведев на этих «оптимистических словах» пожелал всем веселого Старого Нового года и напомнил, что 13 января новогодние праздники заканчиваются. Он также посоветовал не забывать, что говорили классики по поводу Нового года.

Праздники закончились, наступили будни и главное теперь - снова войти в ритм. Для этого нужно больше бывать на свежем воздухе, гнать от себя плохие мысли, соблюдать режим сна, заниматься спортом и применять детокс-программы. Уверены, все получится у вас, дорогие читатели!

По инф. rosbalt.ru

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