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Медведев процитировал Чехова и назвал Новый год «чепухой»
|По инф. rosbalt.ru
|14 Января 2020 г.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати цитатой из Антона Чехова прокомментировал окончание новогодних праздников. Он отметил, что Чехов — его любимый писатель и зачитал с ресурса «Горький медиа» часть рассказа Чехова о такой «чепухе», как Новый год.
Медведев зачитал: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... Чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».
В заключение Медведев на этих «оптимистических словах» пожелал всем веселого Старого Нового года и напомнил, что 13 января новогодние праздники заканчиваются. Он также посоветовал не забывать, что говорили классики по поводу Нового года.
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