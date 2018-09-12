Медведев намекнул, что "пенсионная повышка" еще будет корректироваться... Ждать сюрпризов?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что принимаемые решения по изменению пенсионного законодательства могут быть скорректированы, сообщают официальные СМИ.

«Может быть, что-то даже придется скорректировать», — отметил премьер.

«Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать, — продолжил он. — И не надувать щеки, а принимать решения».

Он призвал следить за рынком труда, изменением отношений работников с работодателями и «вообще иметь полную картину того, как ощущают себя люди в условиях изменений в пенсионном законодательстве».

Медведев добавил, что президент РФ Владимир Путин поддержал разработанный «Единой Россией» пакет поправок к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве.

Напомним, одновременно Дмитрий Анатольевич высказался отдельно и по проблематике "недопущения дискриминации для лиц предпенсионного возраста" на рынке труда (подробности по ссылке)

Ранее Путин в телеобращении, посвященном пенсионной реформе, среди прочего, предложил повысить пенсионный возраст для мужчин до 65-ти лет (как и предполагалось), а для женщин — до 60-ти лет, а не до 63-х. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, за увольнение перед пенсией предполагается ввести административную и даже уголовную ответственность.

Между тем 9 сентября в российских городах прошли массовые акции протеста против планов повысить пенсионный возраст. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», были задержаны более тысячи человек.

По инф. rosbalt.ru

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