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Медики рассказали, как дым сигарет убивает детские глаза
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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Сигаретный дым при пассивном курении приводит к изменению сосудистой оболочки глаз у детей. Об этом во вторник сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, сославшись на результаты проведенного в Китае исследования, передает ТАСС.

По словам Салагая, ученые выяснили, что табачный дым, когда кто-то из взрослых курит при детях, вызывает у них истончение хориоидеи (сосудистой оболочки глаза). Оказалось также, что тяжесть воздействия связана с количеством дыма, то есть имеет место дозозависимый эффект.

Ученые Китайского университета в Гонконге исследовали 1,4 тыс. детей шести-восьми лет. Результаты исследования опубликованы в октябрьском номере журнала JAMA Ophthalmology.

Вот вам еще один аргумент в пользу отказа от курения... И уж точно от курения при детках! Кстати, киньте ссылчку на эту публикацию своим детям, воспитывающим ваших внуков!

По инф. rosbalt.ru

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