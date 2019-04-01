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Медики: "Алкоголь + переедание = рак груди"
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
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Появлению рака молочной железы способствуют ожирение и злоупотребление алкоголем. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает портал MedicalXpress.

Медики: "Алкоголь + переедание = рак груди"

Медики проанализировали результаты исследований с участием более 200 тыс. женщин и выяснили, что главными друзьями рака груди являются избыточный вес и алкоголь.

Ученые узнали, что причиной 17500 случаев рака молочной железы (или 13%) являлось ожирение. На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев. Также 7% заболеваний раком молочной железы вызвало применение в течение более пяти лет гормональной терапии в период менопаузы.

Ранее сообщалось, что грецкие орехи способны подавлять рост опухолевых клеток.

По инф. rosbalt.ru

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