Медики: "Алкоголь + переедание = рак груди"

Появлению рака молочной железы способствуют ожирение и злоупотребление алкоголем. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает портал MedicalXpress.

Медики проанализировали результаты исследований с участием более 200 тыс. женщин и выяснили, что главными друзьями рака груди являются избыточный вес и алкоголь.

Ученые узнали, что причиной 17500 случаев рака молочной железы (или 13%) являлось ожирение. На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев. Также 7% заболеваний раком молочной железы вызвало применение в течение более пяти лет гормональной терапии в период менопаузы.

Ранее сообщалось, что грецкие орехи способны подавлять рост опухолевых клеток.

По инф. rosbalt.ru

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