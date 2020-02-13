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Маткапитал обещают выдавать в течение пяти дней
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2020 г.
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Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с месяца до пяти дней. Это следует из поправок, внесенных в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Сертификат на маткапитал можно будет получить быстрее

Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Сегодня он (срок выдачи маткапитала — прим. ред) составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца. За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до пяти дней», — уточнил Неверов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей — до более 616 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

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