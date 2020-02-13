Маткапитал обещают выдавать в течение пяти дней

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с месяца до пяти дней. Это следует из поправок, внесенных в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Сегодня он (срок выдачи маткапитала — прим. ред) составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца. За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до пяти дней», — уточнил Неверов.

По теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей — до более 616 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...