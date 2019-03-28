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Материальное положение ветеранов Великой Отечественной может улучшиться
По инф. polit.ru   
28 Марта 2019 г.
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Правительство РФ предложило с 1 мая изменить порядок исчисления военных пенсий участникам Великой Отечественной войны, отменив ограничение по размеру денежного довольствия. Законопроект опубликован на сайте Государственной Думы.

Материальное положение ветеранов Великой Отечественной может улучшиться

В случае принятия закона изменения затронут тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, партизанов и членов подпольных организаций, сотрудников разведки и контрразведки, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий во время 1941-1945 годов.

В настоящее время для участников ВОВ установлены примерно равные льготы в области пенсионного обеспечения, «однако имеются существенные различия непосредственно в порядке исчисления пенсий», говорится в пояснительной записке. При расчете военной пенсии учитывается процент от оклада по должности и званию, который в настоящее время достигает 72,23%. Этот показатель ежегодно увеличивается, но правительство предложило отменить ограничения размера денежного довольствия.

Изменения вносятся для улучшения «социально-экономического положения ветеранов ВОВ» и в целях реализации указа президента РФ «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Polit.ru

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