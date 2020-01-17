Матчество вместо отчества. Глупо или справедливо?

Настоятель Петропавловского храма на хуторе Обуховка в Ростовской области Николай Бабкин поддержал феминистку из Барнаула Анастасию Князеву, которая официально сменила отчество Александровна на «матчество» Анновна.

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Анастасия объяснила, что никогда не видела отца, он не занимался воспитанием девушки, поэтому она посчитала странным носить его имя. В загсе ей удалось убедить заведующую, что ее отец не заслуживает упоминания в паспорте. Мать Анастасии ее решения не поддержала, но не стала отговаривать дочь.

Как передает «Тайга.инфо», настоятель ростовского храма в соцсетях выразил понимание поступка Анастасии. «Для меня матчество и матроним — это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?» — написал священник.

Он считает, что проблему разрушения института семьи «давно пора решать на государственном уровне».

В то же время глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов в комментарии изданию «Подъем» заявил, что принятие «матчества» — «вспышка бреда, направленная на разрушение семейных связей». Он выразил сожаление, что девушке разрешили это сделать в загсе. Он предположил, что в России такая практика не приживется. «Тем более „матчество“ звучит как-то... вызывает ассоциации с матерщиной», — добавил Смирнов.

Что тут можно сказать, все новации всегда вызывают ожесточенные споры, особенно, если речь идет об устоявшихся вещах. И первая попытка присвоения матчества (и то, что это решение поддержал представитель РПЦ) - очень даже любопытно. Но вряд ли эта практика продолжится, вскоре про нее уже все забудут и новых попыток присваивать детям матчества не будет. А что касается самой инициативы, то, в общем-то, людей, чьи отцы никогда не принимали участие в их воспитании, понять можно. Зачем носить имя того, кому ты никогда не был нужен?

А что думаете по поводу возможного присвоения матчества вместо отчества вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, оно для нас важно!

По инф. rosbalt.ru

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