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Матчество вместо отчества. Глупо или справедливо?

По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
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Настоятель Петропавловского храма на хуторе Обуховка в Ростовской области Николай Бабкин поддержал феминистку из Барнаула Анастасию Князеву, которая официально сменила отчество Александровна на «матчество» Анновна.

Матчество вместо отчества. Глупо или справедливо?

Анастасия объяснила, что никогда не видела отца, он не занимался воспитанием девушки, поэтому она посчитала странным носить его имя. В загсе ей удалось убедить заведующую, что ее отец не заслуживает упоминания в паспорте. Мать Анастасии ее решения не поддержала, но не стала отговаривать дочь.

Как передает «Тайга.инфо», настоятель ростовского храма в соцсетях выразил понимание поступка Анастасии. «Для меня матчество и матроним — это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?» — написал священник.

Он считает, что проблему разрушения института семьи «давно пора решать на государственном уровне».

В то же время глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов в комментарии изданию «Подъем» заявил, что принятие «матчества» — «вспышка бреда, направленная на разрушение семейных связей». Он выразил сожаление, что девушке разрешили это сделать в загсе. Он предположил, что в России такая практика не приживется. «Тем более „матчество“ звучит как-то... вызывает ассоциации с матерщиной», — добавил Смирнов.

Что тут можно сказать, все новации всегда вызывают ожесточенные споры, особенно, если речь идет об устоявшихся вещах. И первая попытка присвоения матчества (и то, что это решение поддержал представитель РПЦ) - очень даже любопытно. Но вряд ли эта практика продолжится, вскоре про нее уже все забудут и новых попыток присваивать детям матчества не будет. А что касается самой инициативы, то, в общем-то, людей, чьи отцы никогда не принимали участие в их воспитании, понять можно. Зачем носить имя того, кому ты никогда не был нужен?

  • А что думаете по поводу возможного присвоения матчества вместо отчества вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, оно для нас важно!

    • По инф. rosbalt.ru

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