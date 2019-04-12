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Мать Владимира Преснякова "зажгла" на дне рождения сына
По инф. «Аргументы недели»   
12 Апреля 2019 г.
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Известная российская артистка Елена Преснякова, которой минувшей осенью исполнилось 72 года, поразила зажигательными танцами всех присутствующих на 51-м дне рождения своего сына Владимира.

Мать Владимира Преснякова "зажгла" на дне рождения сына

Елена прибыла на торжество в молодежном образе: леггинсах, свитшоте и кроссовках. Женщина на протяжении всего вечера исполняла энергичные танцы вместе со своим маленьким внуком и невесткой и практически на садилась за стол.



Многие отметили, что мать Владимира Преснякова, несмотря на свой возраст, является обладательницей изумительной фигуры – ее стройным ногам могла бы позавидовать любая молодая женщина.

По инф. «Аргументы недели»

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