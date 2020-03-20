Мать-вегетарианку, едва не заморившую дочку голодом, ограничили в правах

В Ставропольском крае мать-вегетарианку ограничили на полгода в родительских правах. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Мама девочки Светлана Кондрашкина довела дочку до сильнейшего истощения

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Решение по этому делу принимал Кисловодский городской суд. Своим постановлением он дал женщине шесть месяцев на то, чтобы пересмотреть свои взгляды на воспитание дочери.

— На полгода мать ребенка ограничена в правах, если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены, — говорится в сообщении.

Об этой истории стало известно в декабре прошлого года, когда 46-летняя жительница Кисловодска попала в больницу со своей полуторагодовалой дочерью. У ребенка медики диагностировали сильное истощение и анемию. Весила она в два раза меньше нормы — всего шесть килограммов, не могла ходить и разговаривать.

Врачи предложили женщине сделать переливание крови ребенку, но мать написала письменный отказ, так как не доверяла этой процедуре. Тогда в больнице обратились в органы опеки и попечительства, а также к правоохранителям.

Девочку у женщины отобрали и отправили в стационар. На мать завели уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас все больше людей исключают продукты животного происхождения из рациона по этическим или экологическим причинам. Иногда человек вынужден отказаться от них по медицинским показаниям. Но важно понимать, что на ребенка такое питание распространяться не может, ведь растущему организму необходимы вещества, которые полностью получить из круп, овощей и фруктов просто невозможно. В итоге ребенок не получает необходимые витамины и аминокислоты, да много еще что, как и получилось у дочки героини этой истории. И хорошо, что все вовремя обнаружили и жизнь девочки вне опасности.

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