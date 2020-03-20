ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...

Мать-вегетарианку, едва не заморившую дочку голодом, ограничили в правах
Роман Кияшко, "Российская Газета"   
20 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Ставропольском крае мать-вегетарианку ограничили на полгода в родительских правах. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Мать-вегетарианку, едва не заморившую дочку голодом, ограничили в правах

  • Мама девочки Светлана Кондрашкина довела дочку до сильнейшего истощения

Решение по этому делу принимал Кисловодский городской суд. Своим постановлением он дал женщине шесть месяцев на то, чтобы пересмотреть свои взгляды на воспитание дочери.

— На полгода мать ребенка ограничена в правах, если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены, — говорится в сообщении.

  • Об этой истории стало известно в декабре прошлого года, когда 46-летняя жительница Кисловодска попала в больницу со своей полуторагодовалой дочерью. У ребенка медики диагностировали сильное истощение и анемию. Весила она в два раза меньше нормы — всего шесть килограммов, не могла ходить и разговаривать.

Врачи предложили женщине сделать переливание крови ребенку, но мать написала письменный отказ, так как не доверяла этой процедуре. Тогда в больнице обратились в органы опеки и попечительства, а также к правоохранителям.

Девочку у женщины отобрали и отправили в стационар. На мать завели уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас все больше людей исключают продукты животного происхождения из рациона по этическим или экологическим причинам. Иногда человек вынужден отказаться от них по медицинским показаниям. Но важно понимать, что на ребенка такое питание распространяться не может, ведь растущему организму необходимы вещества, которые полностью получить из круп, овощей и фруктов просто невозможно. В итоге ребенок не получает необходимые витамины и аминокислоты, да много еще что, как и получилось у дочки героини этой истории. И хорошо, что все вовремя обнаружили и жизнь девочки вне опасности.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 