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Мать московской девочки-маугли остается под арестом
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
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Савеловский суд Москвы оставил под арестом Ирину Гаращенко, которая оставила дочь в захламленной квартире. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Мать московской девочки-маугли остается под арестом

«Срок содержания под стражей Гаращенко продлен на один месяц, а всего — до трех месяцев, то есть до 10 июня 2019 года», — отметила она.

В марте девочку обнаружили в квартире. Ее поместили в учреждение социальной защиты.

Мать ребенка не признала вину по делу о покушении на убийство. Дело в том, что на шее ребенка обнаружили украшение, которое начало врастать в кожу.

По инф. rosbalt.ru

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