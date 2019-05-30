Мать-кукушка подбросила двоих детей в хостел

В Котельниках полиция ищет девушку, предположительно, оставившую собственных детей в хостеле и не вернувшуюся за ними.

Случай произошёл 28 мая. Женщина с двумя детьми — мальчиков и девочкой — пыталась заселиться с детьми и заявила администратору, что забыла паспорт. Под предлогом забрать документы из машины женщина вышла из хостела и пропала.

Сейчас девушку ищет полиция. Детей, которым на вид около года, направили в местную больницу, сообщили «Росбалту» в пресс-службе подмосковной полиции.

Родители, не исполняющие свои обязанности, находятся на контроле. Об этом не стоит забывать. В мае депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в России реестра лишенных родительских прав. Оказавшиеся в таком реестре граждане не смогут усыновить или стать попечителем ребенка и соответственно получать на него выплаты. Возможно, таких родителей эти меры не испугают. Но вдруг одумаются, а будет уже поздно.

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«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее места нахождения», — отметили в полиции.

Возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Напомним, что в поликлинике на севере Москвы 16 мая врачи обнаружили ребенка, оставленного без присмотра. Правоохранители задержали мать двухлетней девочки через пару дней. Свой поступок она объяснила тем, что «не справлялась с обязанностями» по воспитанию ребенка.

Этот вопиющий случай, к сожалению, далеко не единичный. Каждый год родители оставляют в общественных местах детей, которые им стали не нужны. Об этом нужно рассказывать, и, конечно, всячески помогать «подкидышам», ведь дети ни в чём не виноваты.

По инф. rosbalt.ru

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