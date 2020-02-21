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Мать-героиня: в подмосковной семье родился десятый малыш
По инф. rosbalt.ru   
21 Февраля 2020 г.
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В многодетной семье из подмосковного Дзержинского снова пополнение.

Мать-героиня: в подмосковной семье родился десятый малыш

Женщина родила в Люберецком роддоме десятого по счету ребенка, сообщили в пресс-службе администрации Люберец. На свет появилась девочка. В этом же роддоме женщина родила братьев и сестер малышки.

По словам главврача Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяны Мельник, ребенок родился весом в 3 кг 990 г, а первого малыша женщина родила в 2000 году.

Недавно СМИ сообщали о другой жительнице Подмосковья, которая в свои 33 года стала матерью 11-го ребенка.

  • Еще новости о радостях и проблемах российской семьи - по ссылке.
  • А по другой ссылке - о проблемах демографии в России, в которой все идет ох как сложно (не так, как у мамочки из Подмосковья, которой честь и хвала, конечно же!)

По инф. rosbalt.ru

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