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Мать-героиня: в подмосковной семье родился десятый малыш
|По инф. rosbalt.ru
|21 Февраля 2020 г.
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В многодетной семье из подмосковного Дзержинского снова пополнение.
Женщина родила в Люберецком роддоме десятого по счету ребенка, сообщили в пресс-службе администрации Люберец. На свет появилась девочка. В этом же роддоме женщина родила братьев и сестер малышки.
По словам главврача Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяны Мельник, ребенок родился весом в 3 кг 990 г, а первого малыша женщина родила в 2000 году.
Недавно СМИ сообщали о другой жительнице Подмосковья, которая в свои 33 года стала матерью 11-го ребенка.
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