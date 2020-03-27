Мать «детей подземелья» из Забайкалья лишили родительских прав

В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...

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«Несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела ответчик не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования», — сообщает прокуратура Забайкальского края.

Кроме того, мать не явилась на заключительное заседание суда, показав безразличие к судьбе детей. В итоге их передали на органам опеки и попечительства.

Напомним, в конце января активисты обнаружили в Чите семью, жившую в заброшенном здании без удобств. 37-летний отец с трехлетней дочерью и сыновьями шести, десяти и 11 лет обогревались открытым огнем, не имели средств гигиены и продуктов питания, были неухожены. Отца задержали и поместили в СИЗО. Как выяснилось, он находился в розыске. Позднее нашли мать детей, которая ведет антисоциальный образ жизни.

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