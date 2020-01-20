Массовое отравление и пожар: напасти обрушились на дома престарелых в Чехии и Подмосковье

За минувшие выходные ЧП произошли в домах престарелых сразу в двух разных уголках Земли. Так, в Подмосковье постояльцы дома престарелых отравились продуктами питания и попали в больницу, а в Чехии в доме престарелых и вовсе произошел пожар. Восемь человек погибли, а семь получили травмы. Рассказываем подробнее.

В Подмосковье инцидент произошел в центре социального обслуживания населения в городе Реутов. Пищевое отравление получили жители социального дома в возрасте от 56 до 91 года.

У 12 человек диагностировали острый гастроэнтерит. Всех госпитализировали в Балашихинскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего СК проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают источник отравления.

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В Чехии трагедия разыгралась в доме престарелых города Вейпрты Хомутовского района. Пожар начался в воскресенье, 19 января, около 6 или 8 часов утра по московскому времени. Известно, что восемь человек погибли, еще семь человек получили ранения, из них три — тяжелые, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы «скорой помощи» Прокопа Воленика.

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По инф. rosbalt.ru

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