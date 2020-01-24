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Массовые отравления водой привели к обыскам в мэрии дагестанского Кизляра
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
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В администрации дагестанского города Кизляр в среду прошли выемки документов в рамках дела о массовом отравлении местных жителей.

Массовые отравления водой привели к обыскам в мэрии дагестанского Кизляра

Как сообщил прокурор республики Алексей Ежов, надзорное ведомство направило в суд семь исков к АО «Горводпровод», а также объявило предостережение о недопустимости нарушений закона руководителям городского управления ЖКХ, предприятия, контролирующее очистные сооружения и в АО «Горводпровод». По пробам воды проводится бактериологическая экспертиза. Будет также проверена работа контрольно-надзорных органов, передает ТАСС.

По словам Ежова, к массовому отравлению привела загрязненная вода из водонасосной станции № 4 Кизляра. Среди причин — некачественное устранение прорывов водопроводной линии в праздничную новогоднюю неделю.

По данным Роспотребнадзора, водопроводной водой в Кизляре отравились более 300 человек. Госпитализировны 213 человек, в том числе 116 детей.

По инф. rosbalt.ru

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