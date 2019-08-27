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Машков, Грачевский и Роднина стали орденоносцами
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2019 г.
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Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами ряд деятелей культуры. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Машков, Грачевский и Роднина стали орденоносцами

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков получил Орден почета.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко, худрук тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский награждены Орденом дружбы.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Худрук Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По инф. rosbalt.ru

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