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Марк Захаров попал в больницу с воспалением лёгких
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2019 г.
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Врачи после проведения анализов все же подтвердили, что 85-летний народный артист СССР Марк Захаров подхватил воспаление легких. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Марк Захаров попал в больницу с воспалением лёгких


По его словам, врачи рассчитывают быстро поставить режиссера на ноги. Уточняется, что в настоящее время Захаров находится в обычной палате, а не в  реанимации. «Сказали, что более двух-трех дней держать не будут», — рассказал Варшавер «Интерфаксу».

Ранее Варшавер сообщал, что Захарова госпитализировали в Москве из-за высокой температуры.

По инф. rosbalt.ru

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