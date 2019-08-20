Марк Захаров попал в больницу с воспалением лёгких

Врачи после проведения анализов все же подтвердили, что 85-летний народный артист СССР Марк Захаров подхватил воспаление легких. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

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По его словам, врачи рассчитывают быстро поставить режиссера на ноги. Уточняется, что в настоящее время Захаров находится в обычной палате, а не в реанимации. «Сказали, что более двух-трех дней держать не будут», — рассказал Варшавер «Интерфаксу».



Ранее Варшавер сообщал, что Захарова госпитализировали в Москве из-за высокой температуры.

По инф. rosbalt.ru

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