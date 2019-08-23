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Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе у своей матери
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Дочь 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария прокомментировала данные в ряде СМИ о сердечном приступе у матери.

Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе у матери


Ранее СМИ сообщили, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу на отдыхе в Болгарии из-за плохого самочувствия.

Мария Шукшина в своем Instagram назвала сообщения о сердечном приступе матери «очередным шумом в желтой прессе». Она пожаловалась на бесконечные звонки от журналистов. При этом Мария Шукшина заверила, что никакого сердечного приступа у ее матери не было.

К посту она приложила фото с Лидией Федосеевой-Шукшиной, лежащей на больничной койке.

По инф. rosbalt.ru

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