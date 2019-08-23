Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе у своей матери

Дочь 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария прокомментировала данные в ряде СМИ о сердечном приступе у матери.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ранее СМИ сообщили, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу на отдыхе в Болгарии из-за плохого самочувствия.



Мария Шукшина в своем Instagram назвала сообщения о сердечном приступе матери «очередным шумом в желтой прессе». Она пожаловалась на бесконечные звонки от журналистов. При этом Мария Шукшина заверила, что никакого сердечного приступа у ее матери не было.



К посту она приложила фото с Лидией Федосеевой-Шукшиной, лежащей на больничной койке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ