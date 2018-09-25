Мария Аронова: Лично мне никогда не хотелось замуж

Теперь уже всем известно, что Мария Аронова – молодая жена. 11 марта этого года, в свое 46-летие, актриса отправилась в загс с Евгением Фоминым, с которым до этого прожила 20 лет в гражданском браке.

Мария Аронова с Евгением Фоминым. Фото: Instagram

– Мне сложно говорить за других, потому что я 20 лет жила гражданским браком и была счастлива, – поделилась Мария. – Лично мне никогда не хотелось замуж. Я всегда говорила, что в моей жизни один раз была настоящая свадьба, с пышным платьем и соответствующими атрибутами, – в спектакле «За двумя зайцами». Больше такой свадьбы у меня не было. Никакого пышного торжества мы с мужем не устраивали...

– Скажем прямо: мужчины сейчас не любители жениться. Девушкам, которые долго не получают предложение руки и сердца, сильно нужно переживать по этому поводу?

– Тут смотря насколько это нужно девушке... Я думаю, важно правильно формулировать свои желания и посылать их в небо. Если мы четко формулируем то, чего хотим, к нам обязательно это приходит. Вот брак я не запрашивала… Я говорила, что хочу иметь детей. Что хочу быть любимой. Что хочу иметь дом, в котором всем будет тепло и хорошо... И все, что я перечислила, у меня есть. А теперь я еще и замужем! Вот здорово!

Актриса – счастливая жена и мама // фото: Instagram

– А как же тогда вы решились узаконить отношения?

– Это большая работа двух замечательных людей, которые занимаются, скажем так, моей душой. Это матушка из Дивеево, не могу назвать ее имени. И батюшка, у которого я исповедуюсь. Они сказали, что для наших детей это не очень правильно. Что мы не имеем права так жить. Поэтому мы приняли решение поставить штамп в паспорте. Но хочу сказать, что это совершенно ничего не меняет! Абсолютно! Главное – отношение людей друг к другу...

К слову, супруги познакомились в Театре Вахтангова, где оба работали: Аронова – актрисой, а Фомин – начальником транспортного цеха. Большая любовь, прекрасные отношения... Многие знакомые и поклонники Марии даже не догадывались, что она не в законном браке.

Мария и Евгений с домашними любимцами // фото из архива редакции

Сначала влюбленные вместе воспитывали сына Марии от первого брака – Владислава Гандрабуру (его отец, первый муж Марии, – умер. – Ред.). В 2004 году на свет по­явилась их общая дочь Серафима. И вот весной близкий друг их семьи Михаил Полицеймако опубликовал фотографию Марии и Евгения и поздравил их с бракосочетанием. А потом и Мария разместила фото, где они с мужем стоят рядом с белоснежным тортом с фигурками жениха и невесты. И понятно, что праздновали событие они только в кругу самых близких.

– Мы ничего не афишировали, но и ничего не скрывали, – пояснила Мария.

– Что ж, вы прекрасно выглядите – как полагается молодой жене! Где поклонники смогут вас увидеть в ближайшее время?

– В ноябре должен выйти один интересный проект молодого режиссера, в котором у меня очень достойные партнеры. Но пока не могу называть ни имен, ни фамилий… Страшно. Потому что сейчас так много стартующих проектов, которые потом не выходят по каким-то причинам. Уже боишься лишний раз говорить. А что касается моих планов – я буду стараться выпустить один-два спектакля с моим сыном Владиславом (молодой человек также работает в Театре Вахтангова. – Ред.). Для меня это очень важно! И как только начнем репетировать – тут же расскажу...

По инф. sobesednik.ru

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