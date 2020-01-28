«Мамы» выбрали судьбу своим малышам: смерть в стиральной машине и продажу в чужие руки

Иногда женщин, родивших детей, мамами язык назвать просто не поворачивается от того, насколько циничны, страшны и жестоки их поступки по отношению к своим малышам. Ниже об этом две грустные истории.

В Талице Свердловской области женщина положила новорожденного ребенка в стиральную машину и запустила аппарат. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, женщина, у которой уже есть трое детей, не состояла на учете как беременная, и роды у нее начались ночью и преждевременно. Утром муж стал собирать детей в школу и в детсад и увидел жену всю в крови. Мужчина обратился в полицию. Мертвого младенца женского пола правоохранители нашли в стиральной машине.

Мать заявила, что ребенок уже родился мертвым, но источники сообщают, что это может быть неправдой. Назначена экспертиза, которая установит, был ли ребенок мертворожденным, или погиб в стиральной машине.

Известно, что женщине 31 год и она работает в парикмахерской. У нее есть старший сын от первого брака, две младшие девочки — от второго.

Сейчас женщина находится в больнице под охраной. Детей увезли к родственникам.

В следующей истории с ребенком, к счастью, все в порядке. Итак, подробности:

Жительницу Ставропольского края подозревают в продаже новорожденного ребенка.

По данным СК РФ, в сентябре прошлого года беременная 36-летняя женщина решила продать ребенка, который должен был родиться в декабре. Она разместила объявление в соцсети. Его заметила другая женщина и обратилась в полицию. В декабре «покупательница», действовавшая уже в рамках оперативного эксперимерта, за 440 тысяч рублей получила новорожденную девочку.

Судьбу ребенка решат органы опеки, подозреваемая в «продаже» ребенка задержана.

Во втором случае есть надежда, что у малыша в дальнейшем сложится нормальная жизнь. А вот история с девочкой в «стиралке» просто в голове не укладывается. И совершила злодеяние не какая-нибудь девушка-подросток, юный несмышленыш, которая по своей недальновидности и отсутствию сексуальной культуры нечаянно стала мамой, а женщина, уже имеющая детей, знающая какой ценой они достаются и, наверное, осознающая, что для хороших родителей ребенок в семье – это радость и счастье, а не помеха, которую надо устранить, да еще таким жутким образом. Ну нет запала больше растить детей, а ребенок должен явиться на свет, есть же специальные службы, которые помогут определить малыша после рождения. Как бы вложить эту информацию в головы маргинальных мамаш?..

Еще о безответственном родительстве можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ