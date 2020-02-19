Мамаша, посадившая за руль на трассе ребенка, предстанет перед судом

Татарстанские следователи передали в суд дело в отношении жительницы Набережных Челнов, которая получила скандальную известность после того, как стала хвастаться навыками вождения своих детей.

29-летняя Агина Алтынбаева является матерью четверых детей

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Теперь она предстанет перед судом за вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии СК РФ, 10 ноября на автодороге М7 Москва — Уфа в Елабужском районе республики женщина усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля шестилетнего сына. Потом она сама выложила ролик с ребенком в соцсети.

А 23 ноября в отделе полиции города Мамадыш она порвала административные протоколы, ударила и толкнула сотрудницу полиции, разбросав по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Вину женщина не признала, но дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК добавили, что ранее обвиняемая уже раз привлекалась к уголовной ответственности, а также 33 раза — к административной.

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По инф. rosbalt.ru

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