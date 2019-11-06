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Мама вместо садика водит ребенка к себе на работу. А работа у нее... с трупами
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
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К уполномоченному по правам ребенка в Петербурге обратился мужчина с жалобами на свою экс-супругу. Как сообщили в аппарате омбудсмена, он заявил, что бывшая жена, работающая в патологоанатомической лаборатории, водит их дочь к себе на работу вместо детсада. (Чудовищная история, особенно, если отец ребенка говорит правду. - прим. МГ.)

Мама водит вместо садика водит ребенка к себе на работу. Она - патологоанатом!

По информации мужчины, мать в начале осени забрала 3-летнюю дочь из детского садика. «Вместо этого она берет ребенка с собой на службу на весь день. Ее работа заключается в бальзамировании частей человеческих тел, при котором используется спирт, формалин и прочие химические жидкости со специфическим и очень резким, неприятным запахом, — рассказал он уполномоченному. — Моя малышка сидит среди этого кошмара, вместо того, чтобы общаться со сверстниками».

Отец считает это «издевательством над собственным ребенком».

В то же время сотрудники аппарата омбудсмена связались с матерью девочки и выяснили, что мужчина находится под следствием по уголовной статье. Женщина сказала, что забрала дочь из сада временно «для того, чтобы оградить ребенка от отца, вовлеченного в незаконную деятельность». По ее словам, сейчас девочка находится на отдыхе с бабушкой.

Бывшая супруга намерена подавать в суд иск об определении места жительства и назначении порядка общения с детьми.

Детская психика - вещь настолько тонкая, что ее нужно максимально беречь. А вот такие вот вещи в принципе недопустимы... Это что касается этой истории. А в целом повредить нервной системе ребенка может даже загрязненный воздух,поэтому по возможности старайтесь, чтобы ваши внуки чаще бывали на природе, здоровее психика у них будет! Обсудите это с ними!

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