"Мама, когда мы полетим на море?" И нужно ли согласие папы?

В России с 12 июня вступили в силу новые правила выезда детей за границу.

Как сообщает ЦОС ФСБ,

новый порядок касается подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии родителей, опекунов или усыновителей на выезд ребенка за рубеж. Заявления будут принимать подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Погранслужба такие документы больше принимать не будет.

Также заявления о несогласии с выездом ребенка за границу можно будет подать в диппредставительства или консульские учреждения РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

Если ребенок путешествует с одним из родителей (усыновителей, опекунов), то второй родитель (усыновитель, опекун) не обязан предоставлять согласие на выезд ребенка.

Если ребенок едет за границу без сопровождения взрослых, ему нужно иметь при себе паспорт и оригинал нотариально оформленного согласия одного из родителей, где должен быть указан срок выезда и страна, куда едет несовершеннолетний. В документе могут быть сведения сразу о двух и более детях и согласие от второго родителя также не требуется.

При этом, если один из родителей (опекунов, усыновителей) подал заявление о несогласии на выезд ребенка, то несовершеннолетний не сможет пересечь российскую границу. Вопрос о выезде ребенка будет решаться судом.

В ФСБ посоветовали семьям, отправляющим детей за границу, во избежание конфликтов заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд.

Дети нередко становятся жертвами семейных конфликтов, и порой случается так, что мама или папа вывозят ребёнка за границу тайком. Таких примеров – масса. Страдают от этого все – и сами дети, и родители, особенно тот, от которого ребёнка увезли. Ведь порой поиски родного малыша бывает и не заканчиваются успехом... Надеемся, что новые правила поспособствуют тому, что таких историй будет всё меньше.

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По инф. rosbalt.ru

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