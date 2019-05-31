«Мама года» убила мужа ножом... Причина, увы, тривиальная

Жительница английского города Бертли убила мужа. Ранее женщине присудили премию «Мама года» за организацию сбора средств на лечение дочери от нейробластомы.

Как пишет Daily Mail, в октябре 2018 года супруги поссорились, и 42-летняя жена ударила мужа кухонным ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

На суде женщина рассказала, что ее муж «не отпустил ее в магазин за алкоголем и вел себя агрессивно», поэтому она решила оказать ему отпор.

Нешуточные страсти разгорелись в этом году и в Италии. Там 64-летняя женщина заподозрила бросившего ее возлюбленного в краже своих драгоценностей. Она решила отомстить мужчине и наняла убийц. Они жестоко расправились с мужчиной, а его тело замуровали в бетонную колонну на вилле.

Не всё гладко бывает и в семьях знаменитостей. Так, этой весной известная певица Эдита Пьеха раскрыла подробности своей личной жизни в браке с Александром Броневицким. Как оказалось, композитор не был идеальным мужем и имел очень сложный характер. Он сильно ревновал певицу, устраивая ей сцены ревности, доходящие до скандалов и драк. Артистка поделилась, как однажды пришла домой от портнихи, а он с порога ударил её по лицу и спросил - где и с кем она шлялась. Пьеха ударила его в ответ... Так они и жили, следует из рассказа певицы! Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Известно, что ранее британка собрала 500 тыс. фунтов стерлингов (41 млн рублей) на лечение дочери от опухоли, но спасти ребенка все равно не удалось. После этого женщина начала злоупотреблять алкоголем.

По инф. rosbalt.ru

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