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Малыш проглотил булавку... все обошлось, спасли!
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
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Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве вытащили из груди восьмимесячного ребенка швейную булавку.

Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве вытащили из груди восьмимесячного ребенка швейную булавку.

«Мама рассказала, что ребенок сидел у нее на руках и играл с булавкой, которая была приколота к ее домашнему халату. Она не заметила, как малыш ее проглотил, но сразу догадалась — ребенок стал кашлять, появилось обильное слюноотделение, а булавка с халата пропала». Скорая доставила малыша в больницу, где при рентгене врачи выяснили, открытая булавка, которая застряла острым концом вверх рядом с аортой. «Удаление инородного тела с таким острым торчащим концом могло угрожать жизни ребенка. Мастерство и опыт торакальных хирургов, специализирующихся на хирургии органов грудной клетки, детской больницы святого Владимира помогли справиться с ситуацией», — сообщает агентство Москва со ссылкой на городской депздрав.

Врачи захватили острую часть булавки специальным прибором для осмотра пищевода, протолкнули ее в желудок и развернули тупым концом вверх. Затем инородное тело полностью завели в тубус эзофагоскопа и удалили.

По инф. rosbalt.ru

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