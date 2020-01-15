Мальчонка лишился пальца из-за петарды...

В Челябинской области 10-летний мальчик лишился пальца во время взрыва петарды. (Сколько было уже сказано слов о том, что петарды - совсем не детская игрушка. И продавать их детям ни в коем случае нельзя. И вот результат... прим. МГ.)

Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел 13 января в поселке Красногорский. Мальчик купил петарды в магазине. Когда он поджег одну из них, петарда взорвалась у него в руке. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с травматической ампутацией пальца.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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Напомним, что уже более 80 тыс. россиян подписали петицию с требованием запретить в РФ продажу петард. В ней говорится, что «испуг, травмы, сердечные приступы, ожоги, увечья и даже летальные исходы — постоянные спутники применения данных пиротехнических средств ради развлечения».

Увы, но такие вот происшествия с петардами редкими назвать нельзя. Например, в конце декабря трагедия произошла в Екатеринбурге. Там 15-летний школьник лишился руки при попытке дома изготовить пиротехнику к Новому году. А вот еще наши заголовки о происшествиях из-за пиротехники:

По инф. rosbalt.ru

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