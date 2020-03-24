Мальчишки играли в прятки около трансформатора. Чем игра окончилась, всем понятно...

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)

Напомним, тела мальчиков 7 и 10 лет были найдены дежурной сменой трансформаторной подстанции вечером 23 марта во время планового обхода. По предварительным данным, причиной смерти детей стал удар электрическим током.

— По версии следствия, трое детей играли в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции. Через лаз в ограждении они проникли на территорию опасного объекта, и там двое забрались на крышу трансформатора. Смертельную травму они получили, прикоснувшись к токопроводящим деталям, — рассказала представитель управления СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей, представителей энергетической компании, которой принадлежит подстанция, родственников, педагогов и друзей погибших школьников. Для выяснения точной причины смерти назначены судебно-медицинская экспертиза.

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