Максим Галкин опровергает данные о приступе аллергии у Аллы Пугачевой

Известный юморист и по совместительству муж Аллы Пугачевой Максим Галкин прокомментировал данные ряда СМИ о том, что у его жены началась аллергия на съемках телепередачи в «Останкино».

По его словам, Пугачева покинула студию после того, как все сказала, и не была обязана сидеть всю программу. Галкин заверил, что с примадонной российской эстрады «все хорошо», и она готовится к своему концерту на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.

«Передача снималась давно, и не было ей плохо», — заявил шокированный данными СМИ артист в интервью РИА «Новости».

СМИ ранее сообщали, что Пугачевой стало плохо на съемках передачи Первого канала, посвященной Игорю Николаеву, и она покинула программу. Сообщалось, что артистка столкнулась с аллергией и признаками удушья.

В 2010 году артистка объявила о прекращении гастрольной деятельности, однако в прошлом году стало известно, что 17 апреля Пугачева выступит с юбилейным концертом на сцене Кремлевского дворца.

По инф. rosbalt.ru

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