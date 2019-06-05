Максим Галкин и Андрей Малахов разругались из-за особняка на Кипре

Максим Галкин обвинил Андрея Малахова во лжи. Поводом для ссоры двух шоуменов стала статья о строительстве особняка звездной четы Пугачевой-Галкина на Кипре. Юморист утверждает, что это неправда.

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- Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал, - написал Максим Галкин в своем Instagram-aккаунте.



Как ни странно, первыми на критику Малахова отреагировали звездные коллеги юмориста - видимо, достал он уже весь российский шоубиз.



«А я как раз на Кипре. Хотела рядом прикупить», - повеселилась Лолита Милявская. «Максим, а ты уверен что это лично Андрей писал или контролировал?», - решила вступиться за телезвезду Ксения Собчак. «Нет слов... конца нет этим «перегибам». Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже... но нет... каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела», - поддержал Галкина Влад Топалов.

По инф. argumenti.ru

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