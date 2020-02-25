Магнитные бури: когда они предстоят и как их пережить?

Под конец зимы, а именно 25 и 26 февраля 2020 года будет небольшой всплеск магнитных бурь. Однако не стоит расслабляться, поскольку уже в начале марта ожидаются серьезные всплески, которые заставят метеозависимых людей держать руку под нужные лекарства. В этот период времени головные боли могут доходить даже до мигреней, поэтому всегда нужно знать, что делать в таких ситуациях.

Когда будут магнитные бури в феврале и марте 2020 года

Планета Земля имеет магнитное поле, которое защищает от космической радиации, тем самым обеспечивая существование жизни на ней. После магнитной вспышки, облако энергетических частиц доходит до Земли только через несколько дней, при этом оказывая воздействие на магнитосферу. Планета на такое влияние начинает колебаться и возмущаться, что и называется магнитной бурей.

25 и 26 февраля, а также 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 и 25 марта 2020 года ожидаются небольшие вспышки магнитных бурь. А вот 4, 5 и 31 марта магнитные бури будут весьма ощутимые. Метеозависимым людям в эти дни стоит поберечь себя и следить за самочувствием.

Какие могут быть симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури влияют на человеческий организм не очень хорошо. При этом, большое влияние они оказывают на метеозависимых людей, которые страдают на психические расстройства, имеют скачки артериального давления, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также вегетососудистую дистонию.

У метеозависимых людей зачастую проявляются такие симптомы:

головные боли;

головокружение;

тахикардия;

скачки артериального давления;

сонливость или бессонница;

повышенная раздражительность;

внезапная апатия;

боли в суставах;

слабость.

У пожилых людей при магнитных бурях довольно часто отмечается обострение хронических заболеваний. Кроме того, может ухудшиться общее состояния здоровья.

Как метеозависимым людям помочь себе при всплесках магнитных бурь

Метеозависимые люди в период всплеска магнитных бурь для уменьшения нагрузки на организм должны сократить как физическую, так и эмоциональную нагрузку. Кроме того, обязательно следует придерживаться правильного питания, а также избегать переедания, поскольку из-за этого как раз повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В период магнитных бурь желательно употреблять как можно больше фруктов и отказаться от крепкого кофе, различных энергетиков, копченостей, алкоголя, специй, а также лука и чеснока. Специалисты же рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

в период магнитных бурь следует отказаться от различных поездок;

нельзя резко вставать с постели, иначе может появиться головокружение с головной болью;

не стоит принимать ванны, лучше остановиться на душе и то контрастном;

лучше на время отказаться от вождения транспортным средством.

Метеозависимые люди, имеющие различные патологии, должны в период магнитных бурь иметь при себе необходимые медикаменты.

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По инф. 1rre.ru

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