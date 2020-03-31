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Магазины стали выделять отдельное время для покупок пенсионеров

По инф. "Российской газеты"   
31 Марта 2020 г.
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Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.

Магазины стали выделять отдельное время посещения магазинов пенсионерами

Торговая сеть «Пятёрочка» в Москве на время карантина выделяет для посещения магазинов пожилыми людьми приоритетные часы. Они действуют по понедельникам и четвергам с момента открытия ближайшей «Пятёрочки» до 10:00.

Также отдельные часы для посещения супермаркетов выделили в некоторых регионах.

В Курганской области предложили разделить потоки. Люди старше 65 лет могут посещать магазины до 11 часов, а все остальные - после. Это нужно для того, чтобы оградить старшее поколение, которое оказалось наиболее чувствительным к опасной инфекции, от возможного заражения.

- Запретить распределение потоков мы, конечно, не можем, но это наша рекомендация, - подчеркнул на пресс-конференции заместитель губернатора Владимир Архипов. - Если мы все будем придерживаться этих элементарных правил, то сможем снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Важное к прочтению:

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В Ульяновской области пожилых жителей региона планируют перевести на домашний режим, их будут посещать волонтеры, а для совершения ими самостоятельных покупок в магазинах и аптеках отводятся утренние часы, подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства.

- Мы должны помочь, в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны. Можно ввести так называемый домашний режим, благодаря которому к людям должны прийти работники социальной защиты и помочь в покупке лекарств, продуктов питания, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

Будет ли эта мера применяться, как и в столице, к гражданам старше 65 лет и длиться, как и там, с 26 марта по 24 апреля, пока не уточняется.

Кроме домашнего режима для пенсионеров, власти намерены осуществить еще один проект - "Санаторий на дому". Он подразумевает осуществление необходимых процедур - фитотерапии, физиотерапии, парафин-озокерита и других прямо по месту жительства. Также предусмотрены массажные процедуры и консультации по социальным и медицинским вопросам. Пока проект находится в стадии разработки.

Еще одной мерой защиты граждан старшего поколения от эпидемии станет решение о разделении потоков покупателей в продуктовых магазинах по возрастному принципу. Поручение проработать этот вопрос в понедельник дал губернатор региона Сергей Морозов министру сельского хозяйства Михаилу Семенкину.

- Пенсионеры, люди пожилого возраста - эта категория граждан самая уязвимая, они больше подвержены заболеваниям, связанным с ОРВИ и коронавирусом, поэтому мы разводим потоки покупателей и выделяем для пенсионеров время с 8 до 10 утра в торговых объектах, которые работают в формате у дома,- пояснил Семенкин.

Также так называемые "ветеранские часы" - с 8 до 10 утра - планируют ввести в аптеках региона.

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В Карелии людей старше 60 лет в продуктовых призывают посещать магазины с 9 до 11 часов, до этого времени и после сделают уборку помещений с дезинфицирующими средствами. Данная мера вводится для того, чтобы обезопасить пенсионеров от заболеваний.

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Важное:

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса. О новых правилах посещения торговых точек он рассказал на совещании с полпредами, передает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что покупателям надо соблюдать дистанцию в полтора-два метра, которую специалисты рекомендуют как безопасную при эпидемии. Также он призвал не допускать плотных очередей и скопления граждан.

Путин потребовал исключить любые спекуляции с продуктами, не допустить повышения цен и искусственного ограничения товаропотока.

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