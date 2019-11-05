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Лже-сотрудница Пенсионного фонда обманом выманила у старушки 600 тысяч!
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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В Подмосковье задержали аферистку, обманувшую 88-летнюю женщину под видом сотрудницы Пенсионного фонда.(У мошенницы явно нет совести: как можно обманывать человека в таком возрасте?! А в целом... никому не доверяйте свои деньги. - прим. МГ.)

Лже-сотрудница Пенсионного фонда обманом выманила у старушки 600 тысяч!

Мошенницей оказалась 41-летняя уроженка ближнего зарубежья. Она предложила пенсионерке поменять старые банкноты на якобы новые. В итоге, она отдала пенсионерке купюры «банка приколов», похитив 600 тысяч рублей.

  • Купюры "Банка приколов" - это такие опасные "шуточки": бумажки, очень похожие на настоящие. Но фальшивками их назвать трудно - ведь на них русскими буквами и довольно крупно так и написано "Банк приколов" (см. иллюстрацию). Эти "игрушечные" деньги - вовсю используются мошенниками, чтобы дурить людей... и попадаются пенсионеры на эту удочку довольно часто. Например, такими купюрами могут выдать пенсию или прийти к вам якобы за "переписью старых денежных средств".

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По инф. rosbalt.ru

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