Лукашенко снова кокетничает с Россией и намекает на свой уход из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его высказывания об "угрожающих суверенитету странах" не относились к России. Лидер "братской страны" продолжает игру в дразнилки - ведь, на самом деле, все прекрасно понимают: никто в мире, кроме некоторых кругов на российском политическом Олимпе о "поглощении Беларуси" и не помышляет...

Напомним, что "усиление интеграции России и Белоруссии" всерьез рассматривается как один из способов продлить власть Владимира Путина после 2024 года - ведь, в таком случае, "будет создано новое государство"... А значит, Владимиру Владимировичу можно "обнулить" президентские сроки и начать все по-новой. Сценарий этот не обязательно будет реализован - но вовсе не будет выглядеть фантастикой: либо через ввод танков "по просьбе братского народа, стонущего под игом лукашенковской мафии" (это сценарий неприятный и скандальный, но все равно со всей Европой уже перессорились), либо - по добровольному согласию самого белорусского народа, т.е. самого Александра Георгиевича, фактически - который получит "в новой стране" какой-нибудь красивый пост и пожизненно будет как сыр в масле кататься... Через призму такой вот торговли за будущее и имеет смысл рассматривать противоречивые заявления "батьки Лукашенко"...

На этот раз, по данным агентства БелТА, он назвал Россию оплотом независимости Минска, с которым Москва будет «в одном окопе».

Лукашенко призвал "некоторых российских политиков" не брать на себя задачу по интерпретации его фраз.

При этом он еще раз повторил свои слова о готовности дать мощный отпор всем, кто посмеет посягнуть на суверенитет страны.

«Насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе», — сказал Лукашенко.

Высказывания, сделанные в ходе послания к народу и парламенту, обусловлены внутренними и внешними факторами, пояснил президент. В частности, речь идет о том, что он сам или кто-либо еще планирует включить Белоруссию в состав другого государства (повторимся: в реальности, подобные предлжения и идеи идут исключительно из России).

***

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Также Александр Лукашенко заявил о подготовке к изменениям в конституции республики, которые должны привести в порядок полномочия всех ветвей власти.

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», — сказал Лукашенко.

Глава республики рассказал, Белоруссия прошла тот этап, когда стране была нужна сильная исполнительная власть. Он предложил передать часть властных полномочий другим структурам. В частности, Лукашенко посоветовал поделить ответственность за экономическую ситуацию в стране между правительством и парламентом.

«Что касается будущего главы государства… он не должен так много мотаться по полям и фермам», — отметил белорусский президент.

По его словам, будущий президент должен, в первую очередь, решать «кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ