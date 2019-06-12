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Лукашенко ругается на синоптиков. А вы прогнозами погоды довольны?
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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То ли снег, то ли зной, то ли дождик проливной, оказывается, не вполне могут спрогнозировать сотрудники Белгидромета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии.

Президент Лукашенко недоволен работой Белгидромета

По мнению президента, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства», — добавил Лукашенко. По его словам, Гидрометцентр, чьи прогнозы в лучшем случае достоверны на 50-70%, не нужен.

Лукашенко отметил, что он ориентируется на метеорологические прогнозы на 12 часов от военнослужащих, которые точны почти на 100%, сообщает пресс-служба главы государства

А у вас в регионе как с прогнозами синоптиков, они дают верные ориентиры? Довольны ли вы работой специалистов?

По инф. rosbalt.ru

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