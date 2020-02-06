Лукашенко планирует встречу с Путиным, потому что «момент истины наступил»

Лидеры России и Белоруссии могут провести личную встречу в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил Александр Лукашенко, назвав будущие переговоры «моментом истины» в отношениях двух стран.

По словам президента Белоруссии, Минск не намерен «ломать добрые отношения» с Россией, инициатором которых был он сам.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил», — заявил Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Белорусский лидер также подчеркнул важность того наследия, которое оставляет после себя каждый политик.

«Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что Минск стремится к самым теплым и дружеским отношениям с «братским народом». Однако свою внешнюю политику Белоруссия будет определять сама, как суверенная и независимая страна.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко планируется на 7 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, встрече двух президентов предшествовали «непрекращавшиеся контакты» на рабочем уровне, которые продолжаются и сейчас. Встреча пройдет в России, добавил Песков.

Из сложностей между бывшими "союзными братскими республиками": Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику, но документы так и не были подписаны. А вообще, при всей "радужности" картины двусторонних отношений (как их рисует официальная пропаганда) - сложностей тут хоть отбавляй:

По инф. rosbalt.ru

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