Ложные минирования: головная боль России — 2019

С начала 2019 года в России зафиксированы более двух тысяч (!) ложных сообщений о минировании различных объектов.

При этом большинство сообщений поступило из-за границы (заметим, для желающих строить конспирологические версии и подыгрывать властям в их алармистских тревогах: в наше время организовать "мэйл как бы из-за границы" - можно легко, не выезжая из Урюпинска - прим. ред).

По словам секретаря российского Совета Безопасности Николая Патрушева, уже установлены около 400 авторов телефонных звонков и электронных писем с недостоверными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Некоторые из них привлечены к уголовной ответственности. Как и в случае с шестью сотнями разоблаченных шпионов, власти не спешат предъявлять их публике. Ничего не известно ни о мотивах этих преступников, ни о их личностях вообще.

По инф. rosbalt.ru

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