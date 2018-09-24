Ловкачи из североосетинского ПФР оформили 3 млн пенсий на "мертвые души"

В Северной Осетии мужчина и три женщины украли деньги Пенсионного фонда России (ПФР). Подозреваемые, в числе которых одна действующая сотрудница ПФР и одна — бывшая, задержаны. Занимались они «мертвыми душами» и похитили более 3 млн руб.

По данным информцентра МВД, сообщники незаконно формировали пенсионные дела умерших, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке.

Организатором схемы была бывшая сотрудница клиентской службы одного из управлений фонда по региону. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

«При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций, расположенных в том числе в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока», — сказано в сообщении.

Расследуется шесть уголовных дел по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество).

По инф. rosbalt.ru

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