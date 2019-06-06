Лолита Милявская задолжала за "коммуналку" 720 тысяч. Суд постановил — взыскать!

Известную российскую певицу Лолиту Милявскую обязали ликвидировать задолженность по оплате общедомовых расходов и коммунальных услуг.

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Решение об этом принял Басманный районный суд Москвы. С артистки по иску товарищества собственников жилья «Большие Каменщики» будет взыскано более 720 тыс. рублей. Уточняется, что долг и пени копились с 2014 года.



Сама певица на заседание не явилась, ее интересы представляли адвокаты. Ранее Лолита жаловалась на некачественные услуги, предоставляемые данным ТСЖ.

По инф. rosbalt.ru

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