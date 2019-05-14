Лолита Милявская - о вере в чудо, изнанке шоу-бизнеса и соленых огурцах

Лолита предельно откровенна и на сцене, и в жизни - и дело, как вы понимаете, не только в откровенных нарядах (от профессии никуда не денешься, а в жизни Лолита одевается намного скромнее). Артистка любит спокойный отдых, в свободное время с удовольствием читает книги, смотрит фильмы и… солит огурцы! Такая очень разноплановая и в то же время очень цельная натура.

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Грузите цветы самолетами

- Лолита, я как-то была на вашем концерте и видела, сколько вам дарят цветов. Куда вы их потом деваете?



- Ну, во-первых, я дарю цветы тем, кто со мной работает – музыкантам, сотрудникам и даже вахтерам. Мне кажется, это справедливо – ведь в моем успехе есть большая доля их труда: они же тоже выкладываются по полной программе, и им приятно это внимание. Но основную часть я, конечно же, забираю с собой…



- И на гастролях тоже?



- Да, даже с гастролей везу, гружу в самолет - ко мне уже все службы аэродромные привыкли, спокойно это воспринимают. Привожу в Москву, расставляю у себя дома. Надо же понимать, сколько сейчас стоят цветы, и сколько стоит прийти на концерт, помимо билета. И когда человек на тебя потратился и захотел еще сделать тебе приятное – как можно взять и по-хамски оставить букет за кулисами или в гримерке? Это неправильно, это неуважение к людям. А научила меня этой маленькой мудрости Анжелика Варум.

Вера в чудо

- Вам поклонники дарят не только цветы, но и различные презенты. Был какой-то необычный подарок с их стороны?



- Они все необычные. У меня есть такие вещи от зрителей, которые сопровождали меня в очень тяжелых жизненных обстоятельствах. Я до сих пор считаю, что одна маленькая иконка спасла, наверное, весь коллектив. На гастролях мне подарили икону. Потом мы сели в автобус. И так получилось, что на трассе у машины, которая шла нам навстречу - нагруженной пивом машины, которая двигалась по встречной полосе - сорвался прицеп весом в несколько тонн и стал двигаться прямо нам в лоб. А у нас с одной стороны - обрыв и море, а с другой – гора. Выбор, сами понимаете, не очень большой. Мы въехали в гору. Легким испугом отделаться, к сожалению, не удалось – были и небольшие сотрясения, синяки, ссадины, вывихи... При этом сам автобус был достаточно сильно поврежден. Я и все, кто с нами ехал тогда, считаем, что это икона, подаренная поклонником, нас спасла…



- То есть, вы - верующий человек?



- Я думаю, что сейчас мало неверующих. Просто не все ходят в церкви и соблюдают посты. Но внутренняя вера – она важнее. Ты можешь хоть сто свечек поставить, но если ты внутри гнилой человек - Бог это видит, от него ты это не скроешь… Если у меня есть желание – я могу пойти и опустить деньги, например, на реконструкцию храма старинного...

Тихая обитель

- Как вы отдыхаете?



- Зависит от того, насколько я устала. Могу просто лежать на диване и ничего не делать.



- То есть, песня "В нашем доме поселился замечательный сосед" - это не про вас?



- Абсолютно! У нас в доме самая тихая квартира - это у меня. Моя соседка, у которой дети занимаются музыкой, когда встречает меня у лифта, то каждый раз спрашивает: "Вам мои дети не мешают?" А когда я поселилась там, то все думали, что вот сейчас будет и шум, и музон с утра до ночи, бесконечные репетиции. И когда в течение многих лет этого ничего нет - соседи были сильно удивлены. У меня можно услышать только телевизор. Сейчас было несколько свободных дней, я посмотрела интересные фильмы – и просто запала на наше отечественное кино. И могу с полной ответственностью сказать, что кино в нашей стране есть! Это совершенно точно. Еще есть хорошие книги, и киносценарии, которые приходят ко мне, которые я тоже читаю… То есть, мне есть чем заняться в свободное от концертов время. Но это, как правило - в позе лежащего на берегу морского котика или моржа…

По волне ее памяти

- Только что прошли майские праздники. Помните, как вы в детстве Первомай отмечали?



- Я ходила в детстве на майские демонстрации с дедушкой. Глазела на счастливых людей, которые кричали: "Мир! Труд! Май!" Когда подросла - после вот таких демонстраций у нас было продолжение: палатки, маёвки - это было круто!



- А 9 Мая?



- Это был совсем другой праздник. Я не помню, чтобы в нашем доме в этот день было весело. Бабушка и дедушка прошли войну, и это были для них тяжелые воспоминания. Не было праздничного застолья, дедушка мог выпить фронтовую рюмку – но не более того... Люди, которые прошли ту войну – они не кричат, они внутренне сдержанны...



- Наверное, и музыка тех лет для вас памятна?



- Ну, конечно: все, что памятно с детства – это то, что игралось тогда на пластинках. Та музыка, которую слушали мои бабушки и дедушки - это "Рио-Рита", "Куст сирени"... Потрясающая музыка! Когда я в фильмах где-то слышу эту мелодию - у меня мурашки по коже! Это мое ощущение, когда мне было около пяти лет...

Из России с… хреном

- Где планируете летний отдых?



- В Болгарию поеду. У меня там дом, в огороде созрел чеснок - я видела это по фотографиям, которые мне прислал сосед.



- Что сажаете еще?



- Кроме чеснока, ничего не успела - привезла только семена, и сосед обещал мне посадить помидоры. Еще есть огурцы. Понятно, что у меня не времени за всех этим ухаживать. Обычно отдыхаю несколько недель в начале лета, а потом – работать! Ну и еще успеваю засолить часть урожаю. Для этого планирую взять с собой хрен - потому что в Болгарии я его не нашла. Они там уксус в основном добавляют, а я так не люблю…

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

Изнанка шоу-бизнеса

- В последнее время в шоу-бизнесе много скандалов, которые горячо обсуждаются в СМИ и соцсетях...



- Мне совершенно не интересно, что и как пишут в прессе и обсуждают в соцсетях. Я многое знаю о своих коллегах, чего не знают СМИ и соцсети - точно так же, как коллеги про меня. Поэтому смотреть на публикации я могу только с той точки зрения: как это подано. А про всю внутреннюю составляющая я знаю все и так – и лучше, чем они. Мне не надо рассказывать…



- А бывают ссоры с коллегами по цеху?



- Бывают, конечно - мы же тоже живые люди. У кого-то может быть плохое настроение, кто-то кого-то обидел… Но очень редко. И если кого-то в сердцах обидел, а потом извинился - это совершенно нормальное поведение взрослых адекватных людей.

Запретная камера

- Ну и напоследок – главный вопрос, который больше всего волнует ваших поклонников: чем порадуете их в ближайшее время?



- Я жду в ближайшее время, когда часть творческих людей выйдет из депрессии. Потому что они мне, взрослой женщине, тормозят всю работу. Кому из молодежи ни позвонишь – все в депрессии!



- Вам это состояние не знакомо?



- Нет, я тоже периодически там бываю. Но должна сказать, что я себе запрещаю это состояние - я его боюсь и с ним борюсь! Колю витамины, сосудистые препараты и т.д. - делаю все, чтобы этого не было… Но вот сейчас у меня все подписчики в Инстаграм спрашивают: когда выйдет новая песня, которую я заявила - с припевом "Это тело не сгорело" - а мне им нечего ответить! Я не могу снять клип, потому что я завишу от других людей!



- А сами? Может, стоит попробовать?



- А сама брать камеру в руки не хочу - если я начну еще одну профессию осваивать, меня тогда муж вообще из дома выгонит...

По инф. НДН.инфо

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