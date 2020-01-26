Людмилу Гурченко «оживят» ради телешоу

В ближайшее время на одном из российских телеканалов планируют запустить телепроект «Битва престолов». При этом «ведущей» нового шоу станет легендарная актриса Людмила Гурченко, ушедшая из жизни около девяти лет назад.

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Отмечается, что образ Гурченко будет создан при помощи компьютерных технологий и 3D модели на основе искусственного интеллекта. Однако настоящими телеведущими станут актриса Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка.



Создателем проекта является Владимир Комиссаров, которому принадлежит реалити-шоу «Дом-2». Главная идея шоу - воссоздать атмосферу эпохи Средневековья. По словам авторов, участникам предстоит ответить на вопрос - можно ли быть счастливым, когда ты популярен, но за спиной тебя «поливают грязью»?

По инф. argumenti.ru

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