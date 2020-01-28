Люди возмутились раздачей 125 граммов «блокадного хлеба»: кощунство и глумление

В Петербурге и других городах России день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили всероссийской акцией «Блокадный хлеб». Волонтеры раздают всем желающим 125 граммов хлеба как «символ героических и трагических событий Великой Отечественной войны, мужества и стойкости ленинградцев». К акции активно привлекали детей — хлеб раздавали в школах и детских садах по всей России.

Как заявил «Росбалту» профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Владимир Яковлев, переживший блокаду ребенком, акция кощунственна.

«Мне стыдно от этой акции. Раздавать нынешние краюхи под маркой блокадного пайка — это кощунство. Оскорбление. У меня до сих пор во рту вкус того хлеба, что дала мне мама весной 1942 года — его нельзя повторить. Если они называют это символом блокады, это жутко», — сказал Яковлев.

По его мнению, все памятные мероприятия, приуроченные к годовщине снятия блокады, включая военно-исторические реконструкции, больше направлены на молодежь. Людям, пережившим блокаду, они не нужны.

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«Главное для нас — это в семье тихо помянуть этот день, ведь блокада — это трагедия. Ленинградская победа — это самая тяжелая и дорогая победа, которой нужно салютовать не так громко. Да, за победой всегда стоит радость, и она должна повторяться, но память о тех днях все же лучше хранить внутри семьи, это важнее», — отметил Владимир Яковлев.

В соцсетях пользователи тоже выразили возмущение акцией «Блокадный хлеб». Россияне считают ее глумлением над ленинградцами, умершими от голода.

Напомним, 27 января в России отмечают полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Город находился во вражеском кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В блокадом городе оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тысяч детей.

С одной стороны, возможно, задумка у организаторов этой акции была не самая плохая - показать, как выживали жители блокадного Ленинграда и какой голод испытывали. Но, с другой стороны, воплощение в жизнь этого замысла получилось, мягко говоря, не этичным. И понять россиян, посчитавшим эту акцию ни чем иным, как глумлением, можно. Все-таки память должна жить в сердцах, передаваться из уст в уста в семейном кругу.

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По инф. rosbalt.ru

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