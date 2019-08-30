Люди, умерьте злобу!

СМИ сообщают о новых случаях агрессии у жителей России по отношению к окружающим. Так, в Севастополе мужчина жестоко избил женщину на глазах её ребенка, в Санкт-Петербурге жители двора выгнали оттуда "чужих" мам с детьми, а в Москве две пассажирки метро устроили драку. (Что происходит с нами? Почему люди теряют человеческое обличье в последнее время все чаще... прим. МГ.)

Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа.

В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.

Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.

По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.

Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».

Позже в соцсетях появилась информация, что речь идет о солдате-срочнике Алиеве из Дагестана и его старшем брате, которые ушли в самоволку и употребляли нapкoтики.

Дело передано в военно-следственное управление СК, однако официальной информации о нем пока нет.

***

В петербургском дворе на Английском проспекте не поделили качели и газоны. Конфликт произошел между двумя женщинами с детьми и местными жителями. Одна из матерей записала происходящий из-за качелей и газонов спор на видео, которое появилось в паблике «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Заглянув во двор, мамы столкнулись с воинственным мужчиной, который обещал им «выбить зубы и выдавить глаза». Напугать женщин не удалось: уходить они отказались.

Тогда к конфликту присоединились другие местные жители.

«За эти качели мужчина заплатил шесть тысяч, а вы привели пять человек!» — заявила одна из жительниц и добавила, что за инвентарь детской площадки заплачены немалые деньги. Детям женщина посоветовала «не становиться сюда ногами» и «убираться, пожалуйста».

«Пришлые» матери в итоге забрали детей и покинули двор.

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Ещё один инцидент произошёл в столичном метро, на станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Сцепились две пассажирки. Одна из участниц драки била свою соперницу тростью. В какой-то момент к месту драки подоспели полицейские. Они разняли дерущихся.

В результате произошедшего 50-летняя женщина получила рассечение глаза. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В обществе в последнее время участились нервные настроения. Люди вынуждены часто сводить концы с концами, а нехватка денег невольно вызывает у людей негативные эмоции. Понятно, что злиться нужно не на окружающих (они-то ни в чем не виноваты), а на власть, которая никак не может навести порядок в экономике и обеспечить жителей страны нормальными доходами. Вот только понимают ли это власть имущие? Другое дело - вседозволенность и распущенность. Многие почему-то считают, что им можно все и не держат себя в рамках, отсюда и драки со скандалами...

По инф. rosbalt.ru

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