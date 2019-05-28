Люди протестуют против новых свалок. На этот раз — на Дону

В донской станице Кировская прошел массовый митинг против реализации проекта «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности». Напомним, что экологические тревоги, связанные с размещением новых свалок (что почему-то пришлось на пору "мусорной реформы") терзают страну, особенно это известно по Архангельской области. Но вот это известие - из южных краев России...

Как сообщил «Коммерсант-Юг» организатор акции Александр Оганьян, участие в сходе приняли около 400 человек. Участники по итогам встречи решили обратиться к депутатам Госдумы от Ростовской области с просьбой инициировать поправки в законодательство, чтобы не допустить размещения комплекса на расстоянии менее километра от окраины станицы.

По данным издания, проект предполагает строительство на 11 га предприятия по сортировке и переработке отходов с участком для хранения непереработанных отходов, которых будет около 50%. Согласно проекту, комплекс будет расположен сразу за окраиной станицы.

По инф. rosbalt.ru

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