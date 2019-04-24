Любви все возрасты покорны! Татьяна Навка поделилась трогательными семейными фото

Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками редкими семейными фото. Татьяна уже девять лет состоит в отношениях с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, но совместная фотография для них редкость.

На днях Татьяна Навка поделилась с подписчиками новой семейной фотографией в Instagram. На фото изображена фигуристка на праздновании торжества, мило целующая маленькую дочку на руках у Дмитрия Пескова.

Позже Татьяна поделилась ещё одной семейной фотографией, на которой поздравила свою аудиторию с Вербным Воскресеньем. "Дорогие мои подписчики, я вам желаю чистого сердца, сильного духа, безграничной теплоты и радости", - написала Навка.

Напомним, сам Дмитрий Песков - постоянный герой публикаций портала "Мои года", мы всерьез подмечаем за ним признаки инопланетного происхождения. Так, например, этот кремлевский персонаж, отвечающий за контакты президента Путина с общественностью - не в состоянии понять, почему для людей так важна обувь и возможность ее купить...

По инф. «Аргументы недели»

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