Любвеобильный Иван Краско: из-за него женщины дерутся. Верить или смеяться — решайте сами

Новая подруга Ивана Краско обвинила его жену в побоях, сообщают СМИ (с ведома героев истории, которые явно рады таком всеобщему вниманию). Однако в итоге выяснилось, что супруга 87-летнего актера к избиению девушки не причастна.

Возлюбленная Краско, массажистка Юлия Кичемасова рассказала о конфликте с 28-летней Натальей Шевель в программе Первого канала «На самом деле». Она заявила, что супруга пожилого артиста шантажировала его, обещая покончить с собой. Также она якобы агрессивно себя вела с новой пассией мужа.

«Она вцепилась мне в волосы, выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом о стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин», — рассказала Юлия.

«Юлия приходит ко мне домой, ставит ногу в дверной проем и вламывается, втискивается ко мне домой. Я замечу, что у нее была огромная сумка. Она мне поставила ультиматум, что через десять минут я должна собрать свои вещи, а она должна положить свои вещи в мой шкаф», — сказала в ответ супруга Краско. По ее словам, она лишь дала сопернице пощечину.

Как выяснилось, на самом деле Кичемасову, скорее всего, избил ее молодой человек Роман. Сама она призналась, что бывший возлюбленный ее преследует.

«Мы с Ромой снимали домашнее видео, где он был без лица. У Ромы остался этот компромат, и он шантажировал меня из-за ревности», — пояснила Кичемасова.

Между тем Шевель сообщила, что они с Краско подали на развод, но «остались друзьями».

Короче, красивая (и пикантная!) история раскручивается на всю катушку, принося рейтинги и рекламные доходы задейстованным СМИ (которыми не грех поделиться с героями "мелодрамы"). Верить ли или не верить всем этим "приключениям духа и тела" - дело читателя, конечно же. В любом случае — забавно...

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Секс в жизни пожилых людей"

...и много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ